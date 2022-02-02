Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что уже перенесла "омикрон"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что перенесла новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции во время недавнего отдыха в Сербии.

"Один раз я сняла маску в кафе, хотя у нас дистанция была большая, но сидели час. Через два дня [заметила, что] что-то не так. После этого, конечно, поняла, что есть ковид, сделала тест - "омикрон" положительный", - рассказала она в эфире Первого канала в среду.

По словам представителя ВОЗ, ковидом она заболела незадолго до запланированной повторной вакцинации. "Я привилась полностью "Спутником V", январь-февраль прошлого года, хотела ревакцинироваться, но не успела", - сказала Вуйнович.

Она подчеркнула, что заболевание проходило достаточно серьезно даже с прививкой, и обратила внимание на необходимость соблюдать все меры защиты. "Легкие горят. Не важно, что температура не была высокой, но тем не менее очень неудобное заболевание", - объяснила представитель ВОЗ.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 381,7 млн заражений коронавирусом и около 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 12 128 796 случаев заражения, умерли 332 690 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.