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Студенты-волонтеры на Северном Кавказе бесплатно подготовят к ЕГЭ сельских школьников

Подготовку проведут по математике, русскому и литературе, химии, биологии, обществознанию, а также родному языку и информатике

МОСКВА, 2 февраля. Проект "Волонтерские педагогические отряды", который только начали реализовывать в СКФО, поможет школьникам из сел и малообеспеченных семей в подготовке к ЕГЭ. На факультативной основе с ними будут бесплатно заниматься студенты-волонтеры старших курсов округа, заявил председатель общероссийского общественного движения "Всероссийский межнациональный союз молодежи" Кантемир Хуртаев.

"Еще один проект, который мы реализуем сегодня в СКФО, это "Волонтерские педагогические отряды", мы только его начали реализовывать. Его суть состоит в том, что из студентов старших курсов вузов СКФО формируются педагогические отряды, которые бесплатно, на факультативной основе, будут работать со школьниками сельских школ и школьниками из малообеспеченных семей с целью их подготовки к сдаче основных дисциплин ЕГЭ", - сообщил он.

Согласно информации на слайдах презентации Хуртаева, подготовка ведется по таким предметам как математика, русский язык и литература, химия, биология, обществознание, а также родной язык и информатика.

Актуальность проекта, по его словам, обусловлена тем, что "без дополнительных занятий с репетитором поступить в вуз практически невозможно." "На Кавказе большая дифференциация между городскими и сельскими жителями. Возможность у сельских жителей меньше, а 50% населения СКФО живет на селе", - пояснил он.

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