Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим

"Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение "Колумбайн" террористическим", - постановил суд. Решение суда должно начать применяться немедленно. Рассмотрение административного иска прошло в закрытом режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивировка остается неизвестной.

"За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры. Там также отметили, что деятельность организации координируется через интернет.

По данным Генпрокуратуры, в социальных сетях создаются тематические группы, осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств. "Под воздействием насильственной идеологии "Колумбайна", а также массированной пропаганды <...> участниками совершаются резонансные преступления террористической и общеуголовной направленности", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Понятие "колумбайн" вошло в обиход массовой культуры после трагедии в одноименной американской школе в 1999 году, когда двое учеников убили 13 человек, еще 23 человека получили ранения. В некоторых странах мира, в том числе в России, появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные этим событиям и восхваляющие организаторов убийств.