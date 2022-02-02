Палестина приостановила очные занятия во всех школах Западного берега

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Палестинские власти приостановили очные занятия во всех школах и детских садах на Западном берегу реки Иордан в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом в среду сообщило палестинское министерство просвещения и образования.

"Было принято решение приостановить все очные занятия в школах и детсадах на Западном берегу Иордана с завтрашнего дня до 12 февраля, а также перевести всех учащихся на дистанционное обучение", - говорится в пресс-релизе ведомства. В министерстве пояснили, что "за это время палестинские власти подготовят кампанию по вакцинации в школах, организация которой на данный момент согласовывается с министерством здравоохранения".

Информация об отмене очных занятий в школах сектора Газа не приводится.

Минздрав Палестины отметил, что "на Западном берегу и в секторе Газа фиксируется беспрецедентное число заражений, и ситуация с коронавирусом будет обостряться еще несколько дней".

Так, по официальным данным, за последние 24 часа в стране выявили 10 374 случая заражения коронавирусом, из-за осложнений от инфекции умерли 13 пациентов.

Согласно статистике, в Палестине с населением 5,2 млн человек зарегистрирован 499 031 случай заражения коронавирусом, 446 032 человека уже выздоровели, 4 847 пациентов умерли. При этом полностью привиты 1 530 174 человека (29%), бустерную дозу сделали 2 779 жителей (менее 0,1%). Хотя бы одну дозу вакцины против ковида получили 2 079 315 человек (39%).