Эксперт: оправдание "колумбайнов" будет преследоваться по террористическим статьям УК РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Оправдание, пропаганда и иные подобные публичные высказывания о "колумбайнах" с сегодняшнего дня будут преследоваться в России по террористическим статьям Уголовного кодекса. Об этом в среду ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Верховный суд в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании организации "Колумбайн" террористической и запретил ее на территории РФ. "Отныне все записи в социальных сетях, публичные высказывания, оправдывающие "колумбайны" или призывающие к ним, будут преследоваться правоохранительными органами по террористическим статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают крайне серьезные наказания", - сказал Аграновский.

Аграновский уточнил, что решение суда начнет применяться немедленно, но не будет иметь обратной силы к ранее размещенным публикациям. Из решения Верховного суда следует, что в случае совершения новых массовых убийств их организаторы будут также преследоваться по статье о терроризме, и их дела будут рассматриваться военными судами.

Понятие "колумбайн" вошло в обиход после массового убийства в одноименной американской школе в 1999 году, когда двое учеников убили 13 человек, еще 23 человека получили ранения. После этого в ряде стран мира, в том числе в России, появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные этим событиям и восхваляющие организаторов убийств.