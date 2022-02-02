В Москве число госпитализаций с ковидом за неделю возросло на 40%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю выросло на 40%, а число новых случаев заражения - на 70%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Прошедшая неделя была очень сложной: количество заболеваний выросло почти на 70%, и что особенно неприятно - на 40% выросла госпитализация. По госпитализации мы вышли на 1,6 тыс. человек в сутки, из-за этого около 10 тыс. стационарных коек [занято]. Мы увеличили объем резервных коек еще на 5 тыс. Так что у нас еще 5 тыс. коек находятся в резерве на случай дальнейшего подъема заболеваемости", - сказал Собянин.

По его словам, за последнюю неделю была увеличена мощность службы "122", и срок ожидания ответа на звонок теперь составляет меньше одной минуты даже в часы пик. В настоящий момент там работают 7 тыс. операторов, система функционирует без сбоев.

Темпы заболеваемости

Собянин также сообщил, что темпы роста заболеваемости ковидом в Москве снижаются.

"Что мы видим на этой неделе? На этой неделе динамика роста заболеваемости [ковидом] снижается. И я надеюсь, <...> мы выходим на плато", - сказал он.

Также мэр добавил, что есть надежда на стабилизацию ситации в столице. "Это очень важно для всей медицинской системы. Будем мониторить <...> и, соответственно, принимать все необходимые меры", - сказал Собянин.

Он также поблагодарил Минздрав РФ и штаб по борьбе с новой инфекцией за помощь и оперативный обмен информацией.

Работа поликлиник

Кроме того Собянин отметил, что поликлиники Москвы в стуки принимают около 60 тыс. пациентов с коронавирусом и ОРВИ.

"Поликлиническое звено работает в особом режиме. Большая часть терапевтов сегодня направлена на работу с пациентами с ОРВИ и ковидом, в целом принимая в сутки около 60 тыс. пациентов. Важно, что при такой нагрузке удалось сохранить на 40% плановую помощь", - сказал он.

По словам мэра, вся система здравоохранения перестроилась. "В то же время она работает на обеспечение медицинской помощи не только ковидных больных и ОРВИ, но и других нозологий. Очень важное было решение по открытию телемедицинских центров, не только городского центра, но и в каждой поликлинике. Каждые сутки телемедицинскую консультацию получают от 3 до 5 тыс. пациентов и этот объем растет. <...> За прошлую неделю общее количество контактов, включая выходы врачей на дом, КТ, лабораторные исследования, прием у врачей, составило около 800 тыс. контактов врачей с больными с ОРВИ и ковидом", - сказал Собянин.

В Москве, по последним данным, выявили 2 402 668 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю она находится на первом месте в России. Согласно информации федерального оперативного штаба, умерли 39 116 заболевших.