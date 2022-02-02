Прокуратура Мурманской области начала проверку из-за нехватки мест на городском кладбище

МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. В Мурманской области прокуратура начала проверку из-за нехватки мест на кладбище Мурманска в связи с нарушениями по выполнению контрактов на расширение территории и несвоевременного ввода в эксплуатацию новых участков, сообщили ТАСС в среду в региональном ведомстве.

Глава региона указал властям областного центра на недопустимость такой ситуации. Как уточнил ТАСС источник в органах власти региона, оставшегося участка городского кладбища Мурманска может хватить для захоронения умерших примерно на месяц.

"Прокуратура Мурманской области организовала проверку нехватки мест для захоронения на городском кладбище Мурманска. Проводится проверка исполнения требования законодательства о похоронном деле, о контрактной системе в сфере закупок и антимонопольного законодательства в деятельности администрации Мурманска", - сказал собеседник агентства, отметив, что ход проверки взял под личный контроль прокурор области Сергей Паволин.

Ранее в правительстве Мурманской области сообщили, что губернатор Андрей Чибис провел совещание по поводу ситуации. По данным министерства информационной политики региона, проблема сложилась из-за того, что ряд муниципальных контрактов на расширение территории кладбища, заключенных администрацией города в 2019-2020 годах, выполнен лишь частично и с огромным числом нарушений. "Так, 71-й сектор кладбища не был введен в эксплуатацию. Отдельные секторы так и не были построены. Один из контрактов был расторгнут в одностороннем порядке. По ранее заключенным контрактам идут судебные тяжбы", - приводятся в сообщении Мининформа пояснения заместителя главы администрации Мурманска Андрея Изотова.

Глава региона подверг критике власти Мурманска и отметил, что эту проблему необходимо было изначально решать на уровне муниципалитета. "Так хозяйствовать и управлять недопустимо. Что предпринималось органами местного самоуправления для того, чтобы обеспечить выполнение важнейшего полномочия, связанного с организацией похоронной деятельности на территории муниципального образования? Напомню - это даже не переданные полномочия, а изначально муниципальные", - отметил губернатор.

В Мурманске с населением около 300 тыс. человек в настоящее время работает одно городское кладбище, которое располагается в 15 км от города. Оно существует с 1971 года. По данным из открытых источников, на территории, занимающей около 100 га, находится более 100 тыс. захоронений.