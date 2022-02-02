Число россиян с ковидом под наблюдением врачей увеличилось вдвое за неделю

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Общее число россиян, находящихся под наблюдением медиков из-за коронавируса, за прошедшую неделю увеличилось вдвое. При этом экстренная и неотложная помощь оказываются в полном объеме, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в среду.

"Только за прошедшую неделю общее число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза <…> При этом неотложная и экстренная помощь в полном объеме оказывается", - заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что рост темпа госпитализаций привел к тому, что на сегодня в больницах находятся 147 тыс. человек с ковидом.

"Что касается стационарного звена - также отмечается рост госпитализаций. На сегодня госпитализированы 147 тысяч человек, рост составил 23% по сравнению с показателями предыдущей недели", - сказал Мурашко.

При этом тяжелое течение коронавирусной инфекции наблюдается у 11% госпитализированных. "Хочу отметить, что количество пациентов [с коронавирусом] в тяжелом состоянии сегодня снизилось на 9%, и 11% составляет доля числа госпитализированных именно с тяжелой степенью <...> протекания заболевания", - указал он.

Мурашко отметил, что доля пациентов с ковидом, подключенных к аппаратам ИВЛ, снизилась до 2,5%. "Тоже хороший сигнал, <…> это где-то около 5% за неделю снижение", - уточнил глава Минздрава России.