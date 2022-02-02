Карантин ввели в 75% школ Саратова из-за вирусных заболеваний

ТАСС, 2 февраля. Власти Саратова закрыли на карантин пять школ из-за превышения эпидпорога по числу пациентов с вирусными заболеваниями, передает пресс-служба мэрии Саратова. Таким образом, полностью или частично на карантине находятся 102 учебных заведения, что составляет 75% от общего числа школ.

"В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями с 3 февраля закрываются на карантин: школа №6, школа №16, школа села Поповка, школа села Александровка, гимназия №5. Продлевается карантин в следующих учреждениях: гимназия №4, школа №18, школа "Аврора", школа №9", - отметили в мэрии.

При этом частично возобновляется учебный процесс в школе №103. Как сообщал ТАСС, на 1 февраля карантин действовал в 97 образовательных учреждениях, сейчас на карантин полностью или частично закрыли 102 школы. Всего в Саратове 136 учебных учреждений.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 2 февраля в Саратовской области выявили 146,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили около 130,1 тыс. пациентов, около 5,4 тыс. человек скончались.