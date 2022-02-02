Мурашко заявил, что в России почти все заразившиеся коронавирусом дети лечатся амбулаторно

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом детей в России выросло в 2,2 раза за последнюю неделю, дети составляют 21% в общей структуре заболеваемости. При этом 97% заболевших лечатся амбулаторно, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На фоне общего роста числа пациентов на курации отмечается значительный прирост числа заболевших детей, особенно в последнюю неделю - более, чем в 2,2 раза. Сегодня на лечении 21% от общего количества пациентов - это дети, 97% лечатся амбулаторно", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Министр также сообщил, что в России почти 17 тыс. детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет уже привились от ковида.

"На сегодня вакцинированы почти 17 тыс. детей и подростков. Вакцинация этой возрастной группы актуальна как никогда", - сказал он.