Мурашко назвал недостаточными нынешние темпы вакцинации от ковида в России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ввакцинация взрослого населения от коронавируса в РФ проходит недостаточно быстро. При этом в регионах имеется достаточное количество вакцин, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в среду.

"Что касается вакцинации взрослого населения, темпы вакцинации, мы считаем, сейчас недостаточны <…> Мы следим за наличием вакцины, и ее на территории субъектов Российской Федерации достаточно", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.