Ленобласть компенсирует питание школьникам во время внеплановых каникул в феврале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Школьникам Ленобласти, которые получают бесплатное питание, будут выдавать продуктовые наборы на внеплановых каникулах в феврале, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов. Обсуждается вопрос, в какой форме будет осуществляться компенсация.

"Сегодня мы обсуждаем для детей, кто будет на каникулах, по организации и выдаче продуктовых наборов. У нас сегодня по закону ученики с первого по четвертый класс получают бесплатное питание, а с пятого по 11-й класс - те дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Сегодня мы продолжаем обсуждать и такое решение примем. На эти двухнедельные каникулы мы постараемся по заявлению родителей выдать продуктовые наборы", - рассказал он.

По словам Емельянова, приняли решение, что ученики старших классов на каникулах будут обучаться по специальной программе. Для них разработали домашние задания, выполнение которых будут мониторить. Также не отменяется единый день подготовки к собеседованию ГИА для учащихся девятых классов, 9 февраля это мероприятие проведут во всех школах. Для всех образовательных учреждений подготовят график на март и апрель, который позволит наверстать упущенное за каникулы.

В Ленинградской области вводятся внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принял штаб по нераспространению коронавируса в регионе.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составил 1 296 человек, госпитализированы 204. Всего с начала пандемии в регионе выявили 119 865 случаев заражения, выздоровели 103 399 (438 за сутки) человек, умерли 3 175 (6 за сутки).