Мишустин заявил о важности массового тестирования на ковид при распространении "омикрона"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность проведения массового тестирования на коронавирус в нынешних условиях.

"При высокой контагиозности нового штамма [коронавируса "омикрон"], конечно, особенно важно массовое тестирование граждан - только так можно иметь объективную картину по заболеваемости, своевременно помочь тем, кто заразился, и оградить их от контакта с окружающими", - сказал председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава кабинета министров поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой "продолжать и далее внимательно отслеживать ситуацию в регионах". Мишустин подчеркнул, что "за неделю во многих регионах выросли показатели госпитализации и заболеваемости". Для примера он привел Воронежскую область, где "стало больше и пациентов с коронавирусом со среднетяжелым и тяжелым течением болезни".