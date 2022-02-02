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Пандемия COVID-19

Охват тестированием на ковид ниже нормативного только в Алтайском крае

Там показатель составил 267,4 на 100 тыс. населения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию остается ниже нормы только в одном регионе РФ - в Алтайском крае, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"По прошедшей неделе показатель составил 576,3 на 100 тыс. населения, и менее 300 на 100 тыс. населения показатель зарегистрирован только в одном субъекте, это Алтайский край - 267,4 на 100 тыс. населения", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова добавила, что работа по дополнительной поставке экспресс-тестов на коронавирус в субъекты ведется ускоренными темпами.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 12 128 796 случаев заражения коронавирусом, умерли 332 690 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаАлтайский крайПандемия COVID-19
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