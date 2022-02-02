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Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Нижнем Тагиле до 4 февраля

В городе объявили первую степень опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Нижнем Тагиле Свердловской области. Такая погода, по данным синоптиков, продержится в регионе до 4 февраля.

"С 20 часов 2 февраля до 20 часов 4 февраля на территории городского округа "город Нижний Тагил" сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 4 февраля", - говорится в сообщении.

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РоссияСвердловская область
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