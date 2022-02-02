Более 400 тыс. человек приняли участие в акции против семьи Янгулбаевых в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Митинг в центре Грозного, участники которого требовали привлечь к ответственности семью федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, собрал в среду более 400 тыс. человек, заявил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

"Более 400 тыс. человек приняли участие в митинге. Это только мужская половина, потому что женщины туда не были приглашены. Этот митинг проводился чеченской общественностью, жителями республики несанкционированно. Участие принимали уважаемые религиозные деятели, старейшины, учителя, доктора, спортсмены, представители искусства, интеллигенция - вся республика принимала участие", - сказал собеседник агентства.

В конце митинга председатель общественной палаты региона Исмаил Денильханов зачитал обращение собравшихся к президенту России Владимиру Путину. "Народы Чеченской Республики настоятельно требуют немедленно прекратить деятельность таких вражеских СМИ, как "Новая газета", "Дождь", а также "Комитета против пыток". Просим также задействовать все необходимые политические, дипломатические и правовые ресурсы для безоговорочной экстрадиции идеологов терроризма и экстремизма - членов семьи Янгулбаевых, так как терпение чеченского народа не безгранично", - говорится в обращении.

По информации властей республики, акция прошла спокойно. Хотя она не была согласована с властями, сотрудники правоохранительных органов следили за порядком, но никого не разгоняли.

Ранее в интернете распространились аудиозаписи с оскорблением религиозных деятелей Северного Кавказа. Их авторство приписывают сыновьям Сайди Янгулбаева, которых также связывают с признанным экстремистским Telegram-каналом (одного из них, Ибрагима, объявили в федеральный розыск в рамках дела о публичных призывах к терроризму). Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее призвал иностранные государства, где могут находиться братья Янгулбаевы, передать их России.

Ситуация с семьей получила широкий резонанс в конце января, когда в Нижегородской области задержали жену Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Ее доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году, а 2 февраля суд отправил ее под стражу на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Кадыров заявил, что задержавшие Мусаеву полицейские действовали в соответствии с законом и предварительно согласовали свои действия с нижегородскими коллегами.