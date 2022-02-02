Наибольший рост заболеваемости ковидом наблюдается в Хакасии, Бурятии и Туве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Высокий рост заболеваемости ковидом фиксируется в пяти регионах России, а именно на Алтае, в республиках Тыва, Хакасия, Бурятия и Оренбургской области, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Наибольший рост пациентов, находящихся под медицинским наблюдением, отмечен в таких субъектах РФ, как республики Алтай, Тыва, республики Хакасия, Бурятия, Оренбургская область и ряд других", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Он отметил, что в России сейчас госпитализируют порядка 8% выявляемых пациентов с коронавирусом.

"На сегодня госпитализируют 8% от общего числа активных случаев, это меньше, чем было в четвертую волну осенью", - сказал министр.

Мурашко добавил, что стационарное звено здравоохранения в России не перегружено, но есть огромная нагрузка на амбулаторное.

Глава Минздрава подчеркнул, что в России развернуто порядка 189 тыс. коек для больных ковидом. По словам Мурашко, коечный фонд готов к развертыванию дополнительных мощностей и позволяет увеличить количество мест в госпиталях более чем до 300 тыс.