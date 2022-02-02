В Подмосковье начался прием заявок на соципотеку для молодых ученых и специалистов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Прием заявок от молодых ученых и специалистов на участие в программе "Социальная ипотека" в 2022 году начался в Московской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального Мининвеста.

"Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области начало прием заявок от молодых ученых и специалистов на участие в подпрограмме "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" в 2022 году", - говорится в сообщении.

По словам главы министерства Екатерины Зиновьевой, в этом году жилье по программе "Социальная ипотека" смогут получить 28 молодых ученых и 29 специалистов Московской области. "Кадры - это один из главных ресурсов Подмосковья, поэтому наша задача - обеспечить для них необходимый уровень комфортного жилья. На данный момент обладателями льготного жилья по программе "Социальная ипотека" уже стали 593 молодых ученых и специалиста Подмосковья", - цитирует ее пресс-служба.

Программа "Социальная ипотека" позволяет молодым ученым и специалистам приобрести жилье в Подмосковье на льготных условиях: правительство области выплачивает основной долг, а участники программы - только проценты по кредиту. Победители отбираются на основе экспертно-бальной оценки работ и профессиональных достижений участников конкурса. Прием заявок на участие в конкурсном отборе продлится до 31 марта 2022 года.