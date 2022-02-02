Джабаров предлагает в составе МВД создать отдельную службу по вопросам миграции

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предлагает создать в составе МВД отдельную федеральную службу, которая бы занималась бы не только оперативной работой, связанной с вопросами миграции, но и аналитикой.

"Проблема [миграционной политики] очень глобальная. Наверное, должно быть самостоятельное ведомство, которое занималось бы не только оперативной работой, тем, чем сейчас занимается Главное управление [по вопросам] по миграции [МВД России], но и аналитической работой - разрабатывало планы, рекомендации для того, чтобы реализовывать миграционную политику", - сказал сенатор на круглом столе, посвященном миграционным вопросам.

По окончании мероприятия Джабаров пояснил ТАСС, что это могла бы быть федеральная служба в рамках МВД, руководитель которой подчинялся бы министру внутренних дел, как это было раньше, когда существовала Федеральная миграционная служба. По мнению парламентария, этот вопрос можно урегулировать на законодательном уровне. "Не может один главк в составе МВД решать такие глобальные вопросы. Они просто физически не смогут это сделать", - уточнил он.

Джабаров подчеркнул, что сегодня многие говорят о том, что в Россию приезжает слишком много мигрантов. Он привел слова вице-премьера Марата Хуснуллина, который сказал, что Россия не может сейчас обойтись без мигрантов, "потому для реализации тех колоссальных задач, которые стоят сегодня перед страной, в частности в освоении Дальнего Востока и Сибири, нужны рабочие руки, в России будут рады всем, кто приедет помогать в становлении российского народного хозяйства". "А с другой стороны, я думаю, что приглашая этих людей, мы должны понимать, что они должны не свои создавать здесь условия, не замкнутые диаспоры, не жить <...> по своим законам, а они должны принимать нашу действительность и входить в состав нашего общества. И тогда им легче будет адаптироваться, а кто захочет, сможет остаться", - сказал сенатор.