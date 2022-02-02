Инвестиционный потенциал горячих источников Тюменской области оценили в 200 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Объем потенциальных инвестиций в горячие источники Тюменской области оценили в 200 млрд рублей. Об этом сообщил в среду во время онлайн-трансляции совета по улучшению инвестиционного климата директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"В 2021 году было проведено исследование совместно с японским институтом Nomura (крупнейшая частная японская консалтинговая компания), была разработана концепция развития термальных курортов в Тюменской области. Оценен инвестиционный потенциал этого направления. <...> Объем потенциальных инвестиций оценивается в это направление в сумму до 200 млрд рублей. По оценкам и результатам этого исследования в буквальном смысле туристы могут привезти в Тюменскую область к 2030 году совокупно порядка 168 млрд рублей, я думаю, что как раз 2022 год будет годом реализации этой концепции и уже выхода на серьезные инвестиционные проекты", - сказал Машуков.

Как ранее ТАСС сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, за 2021 год количество посетителей термальных комплексов региона выросло примерно на 25%. В течение года термальные курорты посетили свыше 1 млн человек. Ожидается, что в 2022 году прирост будет не меньше.