В поликлиниках Пермского края в 2,5 раза увеличили количество бригад скорой помощи

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. бригад скорой помощи сформировали в Пермском крае из-за высокого уровня заболеваемости и высокой нагрузки на амбулаторное звено. Об этом сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Махонин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"В поликлиниках увеличено в 2,5 раза количество бригад неотложной медицинской помощи, свыше 1 тыс. бригад создано", - сказал Махонин.

Он также сообщил, что из регионального бюджета было выделено около 100 млн рублей на приобретение 400 тыс. экспресс-тестов. Мера позволила увеличить количество ежедневно проводимых тестов до 18 тыс., что в два раза больше норматива.

По словам Махонина, вводимые ограничения привели к тому, что люди стали чаще сидеть дома. Об этом свидетельствуют данные пассажиропотока на общественном транспорте - за последние дни количество пассажиров снизилось на 15-18%.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае развернуто 3,1 тыс. коек, с начала недели было дополнительно развернуто около 400 коек. Свободный коечный фонд составляет около 21%. В тяжелом состоянии находятся 175 пациента, на ИВЛ - 70.