Россияне в 2021 году получили более 3,7 млн рекламных и мошеннических сообщений и звонков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Утечка персональных данных привела к тому, что гражданам РФ поступили порядка 3,7 млн мошеннических и рекламных звонков. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте в среду.

"Результатом неисполнения операторами баз данных требований действующего законодательства в сфере персональных данных (ПД) являются регулярные утечки ПД граждан. Граждане, чьи ПД оказываются в свободном доступе, все чаще получают навязчивые рекламные сообщения и звонки, становятся жертвами телефонных мошенников. Всего более 3,7 млн подобных звонков за 2021 год", - говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, порядка 38 тыс. жалоб на неправомерную обработку их ПД поступило в ведомство в 2021 году. Чаще всего граждане жаловались на кредитные учреждения, организации ЖКХ и коллекторские агентства. За 2021 год Роскомнадзор провел свыше 3,9 тыс. контрольных мероприятий, из которых у 80% операторов были выявлены нарушения в обработке персональных данных, сообщает федеральная служба.

"Помимо мер по защите граждан, предпринимаемых в рамках контрольно-надзорной работы, для помощи гражданам в защите их интересов в судах при участии Роскомнадзора создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в службе рассказали, что с момента открытия центра в сентябре 2021 года, за помощью обращались порядка 450 граждан из разных регионов, а филиалы центра функционируют в четырех федеральных округах: в Москве, Сибирском, Северо-Западном и Приволжском.