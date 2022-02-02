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Пандемия COVID-19

В России выявили более 250 случаев заболевания подвидом омикрон-штамма ВA.2

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, случаев заражения подвидом ВА.3 в России не выявлено

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 250 случаев подвида штамма "омикрон" ВА.2, который считается более заразным, выявлено в России, сообщила в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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"По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 тыс. 875 геномных последовательностей, из них 8 тыс. 239 загруженных - это геновариант "омикрон". Хочу отметить, что мы очень внимательно следим за дальнейшим развитием ситуации и за мутациями внутри этого варианта. На сегодняшний день, хочу доложить, (к линии) ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По ее словам, случаев заражения подвидом ВА.3 в России не выявлено.

"Целый ряд стран говорит еще о более высокой контагиозности этой линии [ВА.2]. В Дании он стал доминирующим (82%), но при этом в Великобритании и США доля его сегодня составляет 8-9%", - добавила Попова.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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