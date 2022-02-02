В России выявили более 250 случаев заболевания подвидом омикрон-штамма ВA.2

"По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 тыс. 875 геномных последовательностей, из них 8 тыс. 239 загруженных - это геновариант "омикрон". Хочу отметить, что мы очень внимательно следим за дальнейшим развитием ситуации и за мутациями внутри этого варианта. На сегодняшний день, хочу доложить, (к линии) ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По ее словам, случаев заражения подвидом ВА.3 в России не выявлено.

"Целый ряд стран говорит еще о более высокой контагиозности этой линии [ВА.2]. В Дании он стал доминирующим (82%), но при этом в Великобритании и США доля его сегодня составляет 8-9%", - добавила Попова.