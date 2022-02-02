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Информация о навигации появилась на 12 дорожных табло в тестовом режиме в Москве

На щитах будут транслировать схемы проезда с направлением и расстоянием до ближайших съездов, а также информацию о перекрытиях и ДТП

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Информацию о навигации в рамках эксперимента добавили на 12 рекламных цифровых табло в Москве. На щитах будут транслировать схемы проезда с направлением и расстоянием до ближайших съездов, информацию о перекрытиях и ДТП, сообщили в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы добавили информацию о навигации на 12 рекламных цифровых табло - в рамках эксперимента. <…> Три щита - на ТТК, девять - на крупных магистралях в разных районах Москвы. Например, на Кутузовском проспекте у дома 9 щит показывает направление движения в центр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобилисты с помощью таких табло смогут узнать о схемах проезда с направлением и расстоянием до ближайших съездов, о перекрытиях, ДТП и любых внештатных ситуациях. Всего в Москве сейчас 190 дорожных табло.

"Мы проанализируем эффективность их использования и пользу для водителей при помощи опроса. Учтем ваши мнения и решим, надо ли развивать эксперимент", - отмечается в публикации.

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