В Петербурге умер кот Ося, считавшийся символом Музея Анны Ахматовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге сообщил о смерти кота Оси, который более 15 лет жил в Фонтанном доме и считался его символом и хранителем. Несколько месяцев назад рыжий питомец вышел на "почетную пенсию", его забрала домой одна из сотрудниц музея.

"Друзья! Не стало кота Оси - нашего талисмана и хранителя. Больше полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и для многих стал символом нашего музея", - говорится в сообщении на странице музея в соцсети "ВКонтакте".