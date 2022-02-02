В Петербурге умер кот Ося, считавшийся символом Музея Анны Ахматовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге сообщил о смерти кота Оси, который более 15 лет жил в Фонтанном доме и считался его символом и хранителем. Несколько месяцев назад рыжий питомец вышел на "почетную пенсию", его забрала домой одна из сотрудниц музея.
"Друзья! Не стало кота Оси - нашего талисмана и хранителя. Больше полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и для многих стал символом нашего музея", - говорится в сообщении на странице музея в соцсети "ВКонтакте".
Не стало кота Оси – нашего талисмана и хранителя. Больше полутора десятилетий он жил в Фонтанном Доме, встречал гостей, принимал поглаживания, гулял по саду и для многих стал символом музея. У Оси была долгая и хорошая жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие в его судьбе! pic.twitter.com/dKUI5piSXh— Anna Akhmatova Museum (@AkhmatovaMuseum) February 2, 2022
В музее отметили, что кот неоднократно становился героем телесюжетов и публикаций в СМИ, он также стал персонажем книги "Данный кот прописан в центре".
В октябре прошлого года музей сообщил о пропаже Оси. Как выяснилось, кота взяла к себе проходившая мимо девушка, приняв его за бездомного. Через несколько дней его вернули. "Последние месяцы Ося провел дома на почетной пенсии, но, уверены, скучал по нашим гостям. У Оси была долгая и хорошая жизнь", - написали в музее, поблагодарив всех, кто принимал участие в его судьбе.