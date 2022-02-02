Заболеваемость в России выросла вдвое. Итоги заседания совета по борьбе с ковидом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России выросла за последнюю неделю вдвое, однако в Москве показатели стали снижаться, и есть надежда, что столица уже выходит на плато.

При этом в стране резко выросло число случаев заражения коронавирусом среди детей, в том числе тех, кто болеет ковидом в тяжелой форме.

ТАСС собрал ключевые заявления, прозвучавшие на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Ситуация в стране

Несмотря на высокий рост заболеваемости в стране, число тех, кто проходит лечение амбулаторно, составляет 92%. Сейчас в больницах с ковидом находятся 147 тыс. россиян. Количество госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей выросло на 23%. Всего в больницы попадают 8% пациентов, у которых выявили коронавирус. Это меньше, чем было в четвертую волну осенью 2021 года, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Всего в стране развернуто около 189 тыс. коек.

Количество пациентов в тяжелом состоянии снизилось на 9%, доля пациентов с ковидом, подключенных к аппаратам ИВЛ, уменьшилась до 2,5%.

Заболеваемость ковидом растет в 83 регионах России, причем в 19 она превышает среднероссийский показатель. Снижаются темпы распространения инфекции только в Амурской и Еврейской автономной областях, указала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Наибольший рост фиксируется на Алтае, в республиках Тыва, Бурятия, Хакасия и Оренбургской области.

Всего в стране выявлено 15 287 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в 83 регионах. Среди них 70% заболевших не вакцинированы, а 95% не болели.

Вакцин от коронавируса, как сообщил Мурашко, в регионах хватает, однако темпы вакцинации взрослого населения "недостаточны".

Москва выходит на плато

На прошедшей неделе число заболевших ковидом в столице выросло на 70%, количество госпитализаций - на 40%. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в сутки в больницы попадают около 1,6 тыс. человек. На данный момент уже заняты 10 тыс. коек. Но объем резервных коек увеличен на 5 тыс. "на случай дальнейшего подъема заболеваемости".

Поликлиники также работают в особом режиме. Терапевты принимают в сутки 60 тыс. пациентов, но, несмотря на нагрузку, плановая помощь сохранена на 40%.

Однако на этой неделе отмечается снижение темпов роста заболеваемости, что может говорить о стабилизации ситуации. "И я надеюсь, <…> мы выходим на плато", - отметил Собянин.

Заболеваемость среди детей

Дети на сегодняшний день составляют 21% от общего числа всех заболевших, но 97% из них лечатся амбулаторно. За последнюю неделю число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось в 2,2 раза. Сейчас с ковидом госпитализированы более 9 тыс. При этом количество детей с тяжелой формой протекания болезни возросло в 1,6 раза.

По данным главы Роспотребнадзора, заражение коронавирусом быстрее всего происходит среди подростков 15-17 лет. На данный момент среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет привиты почти 17 тыс.