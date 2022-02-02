Александр Масляков заразился коронавирусом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Телеведущий Александр Масляков сообщил, что заболел ковидом, из-за чего не сможет присутствовать на первых играх нового сезона "Клуба веселых и находчивых" (КВН).

"К сожалению, меня сейчас нет с вами. Ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома", - сказал Масляков в видеообращении, опубликованном в среду в официальном Instagram-аккаунте КВН.

Масляков подчеркнул, что игра не может проходить без ведущего, поэтому первые несколько выпусков проведут люди, "не чужие игре", и знаменитые игроки КВН.

В 1964 году Масляков вместе со Светланой Жильцовой стал соведущим юмористической передачи-игры "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году программа была закрыта руководством Гостелерадио СССР. Масляков вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята", "Песня года". В 1986 году передача "Клуб веселых и находчивых" была возрождена, Масляков вновь стал ведущим программы.

Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.