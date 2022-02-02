Кравцов: большинство учеников 1-4 классов в РФ положительно оценили качество питания

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Большинство опрошенных учеников начальных классов российских школ положительно оценивают качество горячего питания, сообщил в среду глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы провели социологический опрос 53 тыс. школьников начальных классов, так вот, 77% опрошенных дали положительную оценку качеству школьного питания. Но тем не менее, определенные проблемы остаются", - заявил Кравцов на заседании рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся начальных классов.

По словам министра, регионам необходимо наладить профилактические проверки в школах, оперативно устранять нарушения, взаимодействовать с родителями. Примером эффективной и качественной работы по устранению жалоб, связанных с организацией питания, может служить деятельность властей Самарской, Костромской, Ленинградской областей, Республики Мордовия, добавил министр.

Также Кравцов отметил, что сегодня горячим бесплатным питанием обеспечены все школьники начальных классов, это порядка 7,5 млн учеников.

Вместе с тем Кравцов указал, что кассовое исполнение бюджета по проекту по питанию по итогам 2021 года составило 92%. Этого недостаточно, сказал министр. Он заявил, что по итогам 2022 года показатель должен составить 100%.

Мониторинг, курсы и инвестиции

Кравцов сообщил, что Минпросвещения следит за работой школ в части качества питания в онлайн-режиме. Такой мониторинг позволяет отслеживать не просто наличие меню, но и массу блюд в среднем по регионам, калорийность завтраков и их отклонение от нормы.

В планах министерства в этом году максимально увеличить охват участников, а также подготовить и начать проведение курсов повышения квалификации для руководителей и для всех ответственных за вопросы питания в школах, сообщил Кравцов.

Система организации горячего питания для школьников требует затрат, в том числе на высокотехнологичное производство и оборудование, продолжил министр. Сегодня нужно создать условия для инвестирования в модернизацию пищеблоков. "В этом вопросе мы полностью поддерживаем инициативу Минэкономразвития России по использованию новых форм государственно-частного партнерства в сфере организации питания обучающихся", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс.