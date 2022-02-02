Глава Минздрава Чехии не исключил отмену антиковидных мер в стране в марте

ПРАГА, 2 февраля. /ТАСС/. Социальные ограничения, действующие в Чехии из-за распространения коронавируса, могут быть отменены в марте. Об этом заявил в среду министр здравоохранения республики Властимил Валек, слова которого привело Чешское радио.

"Верю, что в марте в максимальной степени мы сможем отменить действующие ограничения. Надежду на это нам дает происходящее развитие эпидемии и прогноз [об эпидемиологической ситуации в республике] на ближайшее время", - сказал он.

Между тем медики выявили во вторник в Чехии 57 195 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное число, зафиксированное за сутки за все время пандемии.

В Чехии увеличение числа инфицированных связано с распространения омикрон-штамма коронавируса и его подвида BA.2. В данный момент на каждые 100 тыс. жителей страны приходится 2 483 заразившихся. Наихудшая ситуация наблюдается в Среднечешском крае и Праге.

Эксперты не исключают, что в ближайшие дни в республике будут выявлять ежедневно около 80 тыс. заразившихся. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3 100 462 жителя Чехии. Умер 37 281 из них.