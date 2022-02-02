Один из арестованных хакеров группировки REvil признал вину в незаконном обороте средств

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Один из предполагаемых участников группировки REvil Николай Головачук признал вину в незаконном обороте средств, но отрицает, что делал это в составе группы людей по предварительному сговору. Об этом сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде, с которыми ознакомился ТАСС.

"В представленных в суд документах, которые обосновывают избрание заключения под стражу для Головачука, содержатся сведения о причастности Головачука к осуществлению преступления по части 1 статьи 187 УК РФ ("Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты"). И данное обстоятельство, как я понимаю, Головачук не отрицает. Вместе с тем в материалах дела отсутствуют объективные данные о том, что он совершал это преступление в составе организованной группы. Имеются объективные данные о том, что Головачук был знаком с другими задержанными лицами, так как он с ними учился и в последующем поддерживал отношения", - сказано в заявлении защиты Головачука, оглашенном в суде одним из адвокатов.

Мосгорсуд ранее рассмотрел апелляционную жалобу защиты Алексея Малоземова, Николая Головачука, Дмитрия Коротаева и постановил решение суда первой инстанции об их аресте оставить в силе.

Ранее сообщалось, что всего в организованное преступное сообщество REvil входят 14 человек. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях была пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества REvil. В ЦОС подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США.

Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.