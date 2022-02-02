Минздрав выпустил обновленную инструкцию к "Спутнику V"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Эффективность вакцины "Спутник V" против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев ковида превысила 88% по результатам полугодовых наблюдений, следует из новой редакции инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств Минздрава РФ.

"В отношении среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев эффективность составляет более 88% в течение полугодового периода наблюдений", - говорится в документе.

По данным третьей фазы испытаний, эффективность "Спутника V" против симптомов ковида составляет 91% для базового штамма и 70,5% в условиях доминирования дельта-штамма через полгода после вакцинации. "Таким образом, иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания", - отмечается в инструкции.

В новой редакции также рекомендуется людям старше 60 лет, не проходившим вакцинацию и не болевшим ковидом, прививаться "Спутником V".

Кроме того, в документе приводятся два новых побочных эффекта в виде фотофобии и остеоартрита. Уточняется, что они регистрируются нечасто.