"Делать возможное и невозможное". Путин вручил высшие госнаграды 19 россиянам

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретился в Кремле с 19 выдающимися деятелями. Россияне, добившиеся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и других областях, получили высшие госнаграды из рук главы государства. В отличие от предыдущих встреч, проходивших в пандемию, эта церемония не была тематической. Ее гости представляли разные сферы, получали различные награды. Медики, ученые, промышленники, авиаторы, священнослужители. Среди них были как Герои Труда и Герой России, так и кавалеры орденов. Но, как пояснил Путин, всех лауреатов объединило "стремление работать на благо родной страны, общества, на благо граждан". Одними из главных гостей церемонии стали те, в ком пандемия позволила увидеть "настоящих героев". Ими, как отметил президент, в последние два года стали медицинские работники. Путин признался, что коронавирус заставил людей по-особому осознать "значимость труда врача, медсестры, фельдшера", и сердечно поблагодарил всех медиков - и тех, кто получал награды, и сотни тысяч их коллег, которые "самоотверженно служат своей профессии, обществу, стране, людям". Виталий Игнатенко, более двух десятилетий руководивший ТАСС и награжденный в среду высшей степенью ордена "За заслуги перед Отечеством", рассказал о том, какую роль в его жизни сыграла главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. "Сегодня в этом зале Марьяна Лысенко, которая спасла не только сотни людей, но и мою жену, Светлану, меня лично от этой очень тяжелой болезни", - поделился журналист. Лысенко, которая была удостоена звания Героя Труда России, за время пандемии стала одним из наиболее известных экспертов по борьбе с ковидом. С первых дней пандемии ее ГКБ №52, по признанию самого врача, превратилась в "стационар первого эшелона по коронавирусной пневмонии". Клиника занималась в том числе случаями, с которыми не справились другие.

Описание Награждение главного врача Московской городской клинической больницы № 52 Марьяны Лысенко © Сергей Карпухин/ТАСС

Награждая Лысенко, Путин назвал ее "примером полной самоотдачи, олицетворением профессиональных и личных качеств, необходимых медику". Но, по мнению самого лауреата, такого рода награды не могут присуждаться одному человеку, потому что медицина - "командная игра". И все то, что продемонстрировало российское здравоохранение за два года пандемии, позволяет чувствовать гордость, призналась она. "Делать все возможное и невозможное" Глава государства отдельно отметил работу и других врачей, в том числе президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика Ивана Дедова, которому присвоено звание Героя Труда. "Ученый-эндокринолог с мировым именем, он вывел на принципиально новый уровень помощь людям, страдающим диабетом, другими опасными заболеваниями", - указал президент. Слова благодарности от него услышал и глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн, один из инициаторов масштабной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, которая сейчас реализуется в России. Путин заметил, что Каприн - не только хирург-онколог, но и талантливый организатор, профессиональный и человеческий девиз которого - "Делать все возможное и невозможное для спасения жизни людей".

Описание Награждение генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ Андрея Каприна © Сергей Карпухин/ТАСС

Президент обратил внимание и на тяжелейший, напряженный режим, в котором постоянно работает Федеральное медико-биологическое агентство под руководством Вероники Скворцовой. Глава ФМБА и ее коллега Андрей Каприн были удостоены ордена Пирогова. Награда, учрежденная в июне 2020 года, вручается российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, вклад в организацию оказания медпомощи. Академик Иван Дедов, поблагодарив Путина за награду, обратился к нему с просьбой. Он рассказал, что пандемия резко обострила ситуацию для больных сахарным диабетом, такие пациенты оказались "самой уязвимой когортой среди взрослого населения". Чтобы бороться с этим вызовом, Дедов предложил принципиально изменить структуру и функционал эндокринологической службы, положив в основу такого проекта федеральную программу борьбы с сахарным диабетом. "Коротко говоря, мы служили, служим и готовы не покладая рук служить и далее нашему родному Отечеству", - заверил он. "Российский мир безграничен" Самым старшим лауреатом стал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов. Получив из рук главы государства орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, он признался, что в жизни ему пришлось брать как военные, так и трудовые рубежи. Во время Великой Отечественной войны Кравцов участвовал в окружении и разгроме группировки генерал-фельдмаршала Паулюса, форсировал Днепр, а в послевоенные годы начал юридическую и партийную работу, став сначала прокурором РСФСР, а позже министром юстиции Советского Союза. На церемонии были отмечены и другие подвиги. Так, летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. М. М. Громова Евгений Крутов получил звезду Героя Российской Федерации. Звание героя присваивается за "заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига", а также за трудовые достижения, в частности за разработку и проведение испытаний техники. Крутов - потомственный летчик-испытатель. Рискуя жизнью, он сумел увести от жилых домов загоревшийся истребитель. Обращаясь к лауреатам, Путин признался, что их достижения "вызывают чувство самой искренней гордости, дают уверенность в том, что история успехов России, выдающихся свершений непременно будет продолжена". Позже, произнося речь, схожими чувствами поделился Виталий Игнатенко. "Я сегодня, когда вошел в этот зал, вдруг подумал: какая великая честь быть сопричастным к делам и трудам тех людей, которые сегодня [присутствуют] в этом Кремлевском зале", - рассказал он.

Описание Генеральный директор Общественного телевидения России, президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС