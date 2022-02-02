Глава Мордовии предложил предусмотреть право оснащения пищеблоков при капремонте школ

ТАСС, 2 февраля. Глава Мордовии, руководитель рабочей группы по вопросам питания школьников комиссии Госсовета России по направлению "Образование" Артем Здунов предложил дать регионам право направлять средства субсидии по программе капремонта школ на оснащение оборудованием пищеблоков.

"Мы предлагаем рассмотреть вопрос о праве субъектов использовать средства федеральной субсидии и для оснащения школьных пищеблоков современным оборудованием", - предложил Здунов в среду на заседании рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся начальных классов.

Он отметил, что в 2021 году рабочая группа провела оценку состояния материально-технической базы школьных пищеблоков. В мониторинге приняли участие все субъекты Российской Федерации. "По итогам сформировали единые подходы к оценке инфраструктуры школьного питания, появилась единая методика по оснащению и модернизации школьных пищеблоков", - сказал Здунов.

Он также обратил внимание на проблему сохранения качественного горячего питания школьников на период ремонта зданий. Так, по словам Здунова, в Мордовии власти обязали глав муниципалитетов решить этот вопрос. "Они на административном или договорном уровне могут обеспечить школьников помещениями для прием пищи", - отметил глава Мордовии.

Также Здунов рассказал, что Мордовия применила практику централизации закупок в системе школьного питания, что позволило приобретать качественную продукцию местных производителей по приемлемой цене. Кроме того, в Мордовском университете совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии создается кафедра диетологии и пищевой индустрии. Также решили использовать мощности регионального центра стандартизации для проведения оценки качества продуктов детского питания.

Обучение общественных инспекторов

Власти Мордовии также готовы организовать обучение общественных инспекторов по контролю за качеством школьного питания из числа родителей-активистов, заявил Здунов.

"Поступило много предложений по введению института общественных инспекторов за качеством школьного питания. Чтобы этот институт заработал, у инспекторов должна быть сертификация и соответствующий нормативно закрепленный статус. И то и другое должна давать система обучения с выдачей удостоверений. Мордовия готова организовать обучение родителей-активистов <...> и по итогам подготовить проект рекомендаций по применению этой региональной практики на федеральный уровень", - сказал Здунов в ходе заседания рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся начальных классов.

На заседании руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также рассказала, что число жалоб родителей на организацию бесплатного горячего питания в текущем учебном году сократилось практически в три раза. Попова добавила, что по результатам контроля поставщиков пищевых продуктов и организаторов операторов питания по сравнению с предыдущим учебным годом отмечается снижение количества нарушений на 10%.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс.