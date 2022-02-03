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Зоозащитники сообщили о появлении курицы на территории штаб-квартиры Пентагона

Птицу передадут в местный приют для животных

ТАСС, 2 февраля. Зоозащитники поймали курицу, которая оказалась на территории штаб-квартиры министерства обороны США. Об этом сообщила в понедельник Лига защиты животных Арлингтона.

"Видимо, ответ на вопрос "зачем курица перешла дорогу" прост - чтобы попасть в Пентагон", - написала организация в Twitter. Птицу поймали, когда "она кралась по зоне безопасности" ведомства. По информации зоозащитников, курица, которой дали имя Хенни Пенни [в честь персонажа английской народной сказки], в дальнейшем "будет жить в местном приюте для животных".

Как уточнила позднее газета The Washington Post, птицу заметили возле контрольно-пропускного пункта Пентагона, чье местоположение не разрешено разглашать. Птица является представителем породы кур красный род-айленд. По данным газеты, неизвестно, откуда появилось животное.

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