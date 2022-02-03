Губернатор Псковской области назвал причины порчи 45 тыс. доз вакцины от коронавируса

ПСКОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Причинами инцидента с почти 45 тыс. доз вакцины от коронавируса, которые пришли в негодность в конце декабря 2021 года в Псковской области, стали заводской брак морозильной установки, где лежал препарат, а также нарушения со стороны сотрудников предприятия, которое отвечало за хранение. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"Основных выводов два: первый подтверждает предварительную информацию, что холодильная установка вышла из строя по причине заводского брака. <…> Второй вывод - нарушения со стороны персонала ГП "Фармация", - написал глава региона в Instagram.

Губернатор отметил, что поставщику бракованной морозилки предъявили претензию. Также, по словам Ведерникова, недоработки сотрудников "Фармации" состоят в том, что они не обеспечили круглосуточный контроль за температурой при хранении препарата.

Глава региона также сообщил, что четверым сотрудникам и руководителю "Фармации" по итогам разбирательства объявили выговоры, а для наблюдения за холодильным оборудованием поставили видеокамеры. "Росздравнадзором подготовлены предписания, которые направлены в судебные инстанции для наложения штрафных санкций. Результаты всех проверок и вынесенные решения направлены в правоохранительные органы", - добавил он.

В конце декабря прошлого года Ведерников сообщал, что в Псковской области пришли в негодность почти 45 тыс. доз вакцины от коронавируса, в том числе более 33 тыс. доз "Спутника V" и более 11 тыс. доз "Спутника Лайт". Глава региона отмечал, что доложил о ситуации в Минздрав РФ и прокуратуру. Инцидент привел к тому, что в январе в регионе закончилась вакцина "Спутник Лайт", однако затем препарат вновь завезли в область.