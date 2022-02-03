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Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным в Москве

Они обсудили социально-экономическую ситуацию в Чечне
© Алексей Никольский/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба главы и правительства Чечни сообщила, что руководитель республики Рамзан Кадыров обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Москве социально-экономическую ситуацию в регионе.

"Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Рамзан Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте администрации региона.

Кадыров отметил, что "эффективные меры, которые принимаются под руководством президента РФ, позволяют Чеченской Республике сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса".

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Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказЧечня
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