Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба главы и правительства Чечни сообщила, что руководитель республики Рамзан Кадыров обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Москве социально-экономическую ситуацию в регионе.

"Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Рамзан Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте администрации региона.

Кадыров отметил, что "эффективные меры, которые принимаются под руководством президента РФ, позволяют Чеченской Республике сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса".