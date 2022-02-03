На Камчатке задержали вылеты шести рейсов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Шесть рейсов из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки в четверг.

Задержаны вылеты трех рейсов в Оссору, по одному в Усть-Хайрюзово, Тиличики и Тигиль. В среду задержанных рейсов было восемь, но погодные условия в аэропортах назначения позволили им вылететь.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Камчатка вторую неделю находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер с порывами до 15 м/с. Сейчас его действие на погоду в крае ослабевает, дорожники устраняют последствия удара стихии.