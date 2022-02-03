МВД РФ подготовило механизм блокировки сайтов с данными лиц, находящихся под госзащитой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. МВД России определило механизм блокировки сайтов с запрещенными к распространению персональными данными лиц, находящихся под государственной защитой, в том числе силовиков и судей. Это следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Документ разработан в связи со вступлением в силу 1 июля 2021 года закона, который предоставляет Роскомнадзору новые полномочия по наложению запрета на распространение информации. Основанием для включения ресурсов в Единый реестр запрещенных сайтов стало наличие сведений о лицах под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность.

Как следует из подготовленного МВД проекта, Роскомнадзор в течение суток со дня получения решения о признании информации запрещенной и постановления об ограничении к ней доступа должен будет внести в реестр соответствующую реестровую запись. В ней необходимо будет отразить доменное имя и указатель страницы сайта в сети Интернет, описание выявленной запрещенной информации, позволяющее ее идентифицировать, сведения о решении, принятом уполномоченным органом, а также дату и время получения запрещенной информации. Кроме того, в реестр заносятся сведения о провайдере хостинга или владельце сайта.

При этом реестровые записи единого реестра не должны содержать в себе указаний на персональные данные защищаемого лица. Исключением является только доменное имя и указатель страницы сайта в интернете, а также описание выявленной запрещенной информации. Кроме того, проектом постановления предусматривается также соответствующая процедура об исключении сайта из Единого реестра запрещенных сайтов и снятие с него блокировки.

Госзащита ранее предоставлялась судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК России, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, определенным военнослужащим Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) России. Перечень лиц, к которым применялась такая мера безопасности, как обеспечение конфиденциальности, определялась руководителем соответствующего органа.

Закон, вступивший в силу летом прошлого года, включил в перечень лиц, которым положена госзащита, всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Ранее защита предоставлялась лишь тем сотрудникам, кто был задействован в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо тем, кто непосредственно участвовал в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях. Госзащиту также стали предоставлять уже уволенным со службы в МВД, Росгвардии, ФСБ и органах госохраны при условии "сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество", к их охране может привлекаться Росгвардия.