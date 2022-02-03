В трех районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 3 февраля. Спасатели в четверг объявили экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области в связи с непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - рассказали в пресс-службе.

В региональный Минтранс направлены рекомендации по усилению контроля за состоянием дорог, приведению сил и средств в повышенную готовность.

По информации Управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды Магаданской области, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах ожидаются метель и северо-восточный штормовой ветер скоростью до 23 м/с. Сейчас в перечисленных районах осадков нет, дует умеренный ветер.