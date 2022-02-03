Ученые РФ разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику, определяющую три подвида штамма "омикрон", в том числе BA.2. Разработка позволит своевременно реагировать на изменения эпидситуации, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В среду глава ведомства Анна Попова сообщила, что в РФ выявили свыше 250 случаев подвида штамма "омикрон" ВА.2, который считается более заразным.

"В ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма "омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными ЦНИИЭ", - говорится в сообщении.

Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени. По данным ведомства, разработка позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации.

"Таким образом, новая разработка ученых ЦНИИ эпидемиологии идентифицирует все известные на сегодня линии варианта "омикрон". При этом при определении одной из ключевых мутаций N501Y для геноварианта "омикрон" существует возможность дифференциации линий BA.1 и ВА.2 по трем мутациям - del69-70, del143-145 и ins214", - пояснили в пресс-службе. Там добавили, что для выявления отличий между линиями BA.1 от BA.3 требуется дополнительная разработка, которая сейчас ведется учеными.

Как пояснил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов, появление сублиний штаммов с точки зрения вирусной эволюции не является неожиданным. Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен, а также лучше заражает вакцинированных от коронавируса. В России, по словам Хафизова, он выявлен в 44 регионах, его доля составляет 3% от общего числа заражений.