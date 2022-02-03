Опрос: женщины относятся к своему здоровью внимательнее мужчин

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Внимательно к своему здоровью относятся почти три четверти российских женщин и более половины мужчин, следует из опроса, проведенного компанией "СберСтрахование" в городах с населением более 500 тыс. человек.

64,2% опрошенных россиян заявили, что относятся к своему здоровью внимательно или очень внимательно, а 16,4% заботятся об улучшении его состояния и соблюдают принципы здорового образа жизни. "Особенно трепетно подходят к заботе о здоровье женщины: среди них три четверти (72,4%) тех, кто следит за здоровьем внимательно или очень внимательно. Среди мужчин таких респондентов только 56%", - говорится в исследовании.

37% россиян оценивают свое здоровье как хорошее, 4,6% - как очень хорошее, а еще 47,2% считают его удовлетворительным. При этом мужчины довольны состоянием своего организма чаще, чем женщины: оценки "хорошее" и "очень хорошее здоровье" дали 49,3% мужчин и 33,7% женщин. При этом оценка падает с возрастом: если в группе респондентов 18-30 лет здоровыми себя считают 71,4% человек, то среди 50-60-летних таковых уже только 20%.

Согласно опросу, в среднем почти четверть респондентов в свободное время занимается спортом, 80% обязательно употребляют свежие овощи и фрукты, 74% не курят, а 58,7% употребляют алкоголь реже раза в месяц.

Больше всего некурящих россиян проживает в Махачкале (88,9%), Перми (88%), Ижевске (85,8%). Самыми "курящими" регионами стали Ростов-на-Дону, Самара и Астрахань (по 35%).

Употребляющих алкоголь реже одного раза в месяц особенно много в Махачкале (82,7%), Астрахани (68,6%), Иркутске (67,2%), Владивостоке (64,7%) и Оренбурге. Городами, в которых население потребляет спиртные напитки чаще раза в месяц, оказались Санкт-Петербург (50,8%), Самара (48,9%) и Тольятти (45,9%).

Медицинские обследования

Результаты опроса также показали, что 42% россиян обращаются к врачу несколько раз в год, а 28% - даже реже одного раза в год. При этом более половины опрошенных (54,6%) заявили, что относятся к рекомендациям врачей невнимательно.

"Согласно нашему опросу, диспансеризацию в последние два года проходило менее половины (47,7%) респондентов. При этом участники опроса признают, что опасаются заболеть онкологией (31,6%), пережить инсульт (11%) или инфаркт (8,6%), так как лечение и реабилитация занимает много физических и моральных сил, а также может стоить очень дорого, - сообщил директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Денис Кузьмин.

Четверть опрошенных россиян рассказали, что у них самих или их близких есть опасные заболевания либо они страдают от их последствий - например, инфаркта или инсульта. Как показало исследование, женщины подвержены этим болезням больше мужчин: соотношение составило 30,8% против 19%.

Наиболее часто с опасными болезнями или их последствиями сталкиваются жители Барнаула - об этом рассказало 72,3% респондентов. Далее с большим отрывом идут Самара (47,6%), Томск (40%) и Ярославль (31,7%). Самыми здоровыми регионами стали Набережные Челны (10,2%), Краснодар (11%) и Пенза (12,3%).