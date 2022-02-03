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В Якутии число выздоровевших от COVID-19 за сутки жителей выросло в 1,5 раза

Показатель равен 2 403 по сравнению с 1 521, зафиксированным накануне

ЯКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Число выздоровевших от COVID-19 за последние сутки человек в Якутии растет и составило 2 403. Об этом сообщил в четверг оперштаб Якутии в своем Telegram-канале.

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"Всего за сутки выявлен 3 381 случай инфицирования коронавирусом. Днем ранее зафиксировано 3 314 заболевших COVID-19. Регистрируется увеличение количества выздоровевших лиц. За сутки выздоровели 2 403 человека, накануне - 1 521", - говорится в сообщении.

За сутки в республике госпитализирован 141 человек, из них 31 ребенок, из числа новых случаев COVID-19.

"Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции", - добавили в оперштабе.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 576 737 человек, что составляет 80,4% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 128 325 человек.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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