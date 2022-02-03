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В центр патриотического воспитания в Якутии прибыла первая партия военной техники

Возле административного здания "Авангарда" установили две пушки МТ-12 и две зенитные установки ЗУ-23

ЯКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Первая партия техники - две пушки МТ-12 и две зенитные установки ЗУ-23 - прибыла в Якутск для оснащения учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом сообщил в четверг ТАСС директор Якутской кадетской школы-интерната, на базе которой создается центр, Алексей Корякин.

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"Ночью из Читы прибыла техника - две пушки МТ-12 и две зенитные установки ЗУ-23. Они установлены возле административного здания. Минобороны РФ безвозмездно передаст в собственность республики всего 28 единиц демилитаризованной военной техники", - рассказал Корякин.

Отмечается, что будет поставлено 16 единиц ракетно-артиллерийского вооружения (пушки, гаубицы, минометы, зенитные установки) и 12 единиц бронетанкового вооружения (танки различных модификаций, боевые машины пехоты, бронированные разведывательно-дозорные машины, бронетранспортеры). Техника будет доставлена из подразделений Восточного военного округа. Образцы демилитаризованной военной техники будут экспонировать в качестве памятников.

Центры военно-патриотического воспитания "Авангард" создаются во всех регионах страны на основании поручения президента России. Такие центры призваны стать ресурсом создания новых форм эффективного выстраивания общественно-государственного партнерства, направленного на поддержку формирования патриотизма у молодых граждан.

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