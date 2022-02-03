Исследование: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат — до 600 тыс. рублей в месяц — в феврале в Москве предлагают директору по маркетингу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Одна из самых высоких заработных плат в Москве доступна директору по маркетингу — до 600 тыс. рублей. В обязанности будущего работника будет входить организация digital-маркетинга по всем направлениям, подбор персонала и подрядчиков, разработка маркетинговой стратегии, А/Б-тестирование, создание посадочных страниц, запуск образовательной платформы, SMM-продвижение", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, зарплату до 300 тыс. рублей предлагают программисту 1С в компании по производству женской обуви и аксессуаров. В обязанности сотрудника входит настройка баз данных, автоматизация бизнес-процессов розничных продаж и интернет-магазина, настройка алгоритмов товародвижения, автоматизация подбора персонала и ряд других функций. Зарплату до 290 тыс. рублей, по данным "Работы.ру", также может получать шиномонтажник.

"В компанию по обустройству жилья требуется сметчик с зарплатой до 250 тыс. рублей. <...> От 230 тыс. рублей может получать консультант SAP SRM в экосистеме "Сбера", - рассказали в сервисе.

От 200 тыс. рублей готовы платить няне 7-месячного мальчика, которой предстоит обеспечивать полный уход за ребенком, а также организовывать развивающие занятие по возрасту. Аналогичный заработок предлагается для интернет-маркетолога. В круг его обязанностей будет входить построение маркетинговой стратегии, работа на маркетплейсах в команде с контент-менеджером, настройка таргетированной рекламы, разработка контент-плана и другое.