На Олимпиаде в Пекине выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом за полторы недели

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Китая с 23 января выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

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Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) объявил председатель группы медицинских экспертов оргкомитета "Пекин-2022" Брайан Макклоски.

Точная цифра выявленных случаев заражения равна 287. 2 февраля было выявлено 55 случаев: 29 - в аэропорту, 26 - в "замкнутом круге", в котором проживают все участники Игр.

Олимпийские игры в Пекине будут открыты 4 февраля.