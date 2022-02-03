Россияне, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, смогут въезжать в Сингапур

СИНГАПУР, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура оставят в силе действующие правила въезда иностранцев, предусматривающие прививки вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в Минздраве республики, комментируя возможность признания вакцины "Спутник V" в одностороннем порядке.

"Сингапур ранее установил ряд правил въезда для иностранных граждан. Одним из главных принципов стало наличие двух доз препаратов, внесенных ВОЗ в список для экстренного применения", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о возможности активизации поездок ввиду признания российской вакцины в большинстве государств Юго-Восточной Азии, а также в Австралии.

В последнем квартале прошлого года Сингапур открыл так называемые коридоры для привитых путешественников из более чем 20 стран, в том числе Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Индонезии, Италии, Малайзии, Турции, Швеции, Швейцарии, США. Иностранцы, которые провели на территории данных государств последние 14 суток, при наличии свидетельства о вакцинации и подтверждения отрицательного результата ПЦР-теста могут свободно въезжать в Сингапур, где им не потребуется карантин.