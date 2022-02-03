В Красноярске в ряде школ отменили занятия в первую смену из-за сообщений о минированиях

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Занятия в первую смену отменены в ряде школ Красноярска из-за сообщений о минированиях. Об этом ТАСС проинформировал источник в экстренных службах региона.

"Сообщения о минированиях", - сказал собеседник агентства, говоря о причинах отмены занятий. В одной из школ Красноярска рассказали ТАСС, что "сегодня вся первая смена учится дистанционно в связи с поступившим сообщением о минировании".

В городском управлении образования подтвердили информацию об отмене занятий в первую смену, не указав причины. "Причины необходимо уточнять у правоохранителей", - отметил представитель управления.

В региональном главке МВД информацию не комментируют.

В конце января в Красноярске были задержаны, а затем взяты под стражу двое учеников 11-х классов, подозреваемые в рассылке сообщений о минировании ряда объектов. В городе в начале года на протяжении пяти рабочих дней поступали сигналы о минировании образовательных учреждений. Эвакуация была проведена в 2 470 образовательных и иных учреждениях по Красноярску и Красноярскому краю. Школьники систематически направляли подобные сообщения по электронной почте и в другие регионы страны. Со слов подростков, они делали это ради шутки.