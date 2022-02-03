Забайкалье дополнительно получит 621 млн рублей на тушение лесных пожаров в 2022 году

ЧИТА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило финансирование охраны лесов и мероприятий по тушению природных пожаров в Забайкальском крае до 1 млрд рублей, это в 1,6 раза больше по сравнению с 2021 годом, сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

"На охрану лесов от пожаров Забайкальскому краю выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета. Теперь общая сумма на эти цели составляет 1 млрд рублей. Об этом сообщили на совещании в режиме ВКС с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и губернатором Забайкальского края Александром Осиповым", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, готовность к пожароопасному сезону в Забайкалье в этом году выше, чем прежде. "Насколько мы понимаем, к Забайкальскому краю вопросов никаких нет, кроме одного - на временные работы теперь набирать лесных пожарных. В предыдущие годы по согласованию с Рослесхозом мы набирали лесоводов, в полномочиях которых есть также обязанности по тушению пожаров. Мы сейчас совместно проведем консультацию и решим, как эти специалисты будут именоваться, потому что и те, и другие имеют право выявлять и участвовать в пожаротушении, устранять последствия. Всего мы должны набрать чуть более тысячи сотрудников, порядка 600 из них - на временные работы. Считаю, что в этом году мы работу выполним лучше и качественнее", - сказал он.

По словам Осипова, Забайкалье - единственный регион, в котором природные пожары возникают в конце февраля - начале марта. Он заверил, что к 1 марта все силы будут развернуты.

Забайкальский край ежегодно сталкивается с природными пожарами. Так, в апреле 2019 года из-за них сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки и социальные объекты в 17 населенных пунктах. Ущерб составил 1 млрд рублей. В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил повысить защищенность региона.