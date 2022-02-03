Этнические песни коренных народов ЯНАО записали на спецоборудование по гранту

ТАСС, 3 февраля. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) записали три первые этнические самобытные песни с помощью звукового рекордера, приобретенного на грант Росмолодежи. Планируется, что в проект включатся исполнители национальных песен с разных муниципалитетов округа, сообщил ТАСС автор проекта Илья Сэротэтто.

В декабре 2021 года Сэротэтто заявил ТАСС о намерении открыть студию звукозаписи для старинных самобытных и современных ненецких песен, на оборудование и улучшение помещения он получил грант Росмолодежи. В настоящее время работа над созданием студии продолжается.

"Уже три этнические песни записали на звуковой рекордер. Я в начале января добрал себе в команду ребят, которые будут записывать песни в разных муниципалитетах. В данный момент две песни записали в селе Яр-Сале и в городе Салехард на звуковой рекордер. <…> Почему я считаю, что допустимо записать такие песни на рекордер, а не только обязательно в студии, потому что наши этнические песни не имеют обязательно строгого ритма", - сказал Сэротэтто.

Когда студия будет готова, песни будут доработаны под требования цифровых платформ. Конечный продукт будет выложен на стриминговых сервисах, например, во "Вконтакте" или на SoundCloud. Сэротэтто уже создал аккаунт на одном из цифровых дистрибьюторов, через который будет загружать песни в сеть.

Автор проекта добавил, что в конце прошлого года он выиграл еще один грант на реализацию этого проекта - 100 тыс. рублей дополнительно на недостающее оборудование.

Илья Сэротэтто занимается творчеством уже восемь лет, является автором песен и стихотворений на ненецком и русском языках. В 2014 году стал лауреатом региональной премии за лучшее освещение на родных языках в печатных изданиях тематики сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, получил грант от губернатора в размере 50 тыс. рублей. В сентябре 2021 года перевод песни "День Победы" авторства Сэротэтто вошел во всероссийский сборник "День победы на языках КМНС, Сибири и Дальнего Востока России".