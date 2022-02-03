Глава Барнаула заразился коронавирусом

БАРНАУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Барнаула Вячеслав Франк заразился коронавирусом, он был ревакцинирован, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города в четверг.

"Глава города перешел на удаленный режим работы в связи с выявлением у него коронавирусной инфекции. Ранее он не болел коронавирусом, был привит и ревакцинирован", - сказали в пресс-службе. Франк находится дома, проходит амбулаторное лечение и оценивает свое состояние как удовлетворительное, находится на связи с аппаратом мэрии. Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя мэра Анатолия Воронкова.

"Мероприятия, запланированные с участием главы, частично отменены, остальные проведут заместители главы администрации города", - подчеркивает пресс-служба.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 136 96 человек. Полностью вакцинированы 1 131 209 человек.